Pensioni, l'Inps sospende il simulatore per il calcolo: ecco perché crolla la balla della sinistra

"Il servizio di consultazione de ’La Mia Pensione Futura' è al momento in manutenzione. Si prega di riprovare più tardi": lo si legge sul sito dell’ Inps entrando con lo Spid alla piattaforma che permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione al termine dell’attività lavorativa. Il calcolo, si legge, si basa sulla normativa in vigore e su tre elementi fondamentali: età, storia lavorativa e retribuzione/reddito.

La manutenzione arriva dopo l’allarme lanciato ieri dalla Cgil che aveva denunciato la modifica unilaterale dei parametri pensionistici "senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei Ministeri competenti". L’Inps aveva smentito l’applicazione di nuovi requisiti e garantito che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate. E di fatto la polemica esplosa dopo la nota della Cgil è del tutto surreale. Infatti è da ottobre che l'Istat ha comunicato le nuove previsioni demografiche per il Paese per i prossimi anni.

"Rispetto agli attuali 67 anni si passerebbe a 67 anni e tre mesi dal 2027. Poi a 67 anni e sei mesi nel 2029 e 67 anni e 9 mesi nel 2031. Per arrivare a 69 anni e nove mesi nel 2051", aveva fatto sapere l'istituto a ottobre 2024. Insomma una non novità. Si tratta di stime e al momento non c'è alcuna comunicazione ufficiale che modifica l'età pensionabile. Ergo come al solito tanto rumore per nulla. E magari anche un pizzico di propaganda firmata Cgil.