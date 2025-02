Giorgia Meloni, Carlo Messina di Intesa Sanpaolo: "Un prestigio unico tra gli investitori interanazionali"

04 febbraio 2025 a

"Il 2024 l'anno migliore di sempre". A riferirlo è Carlo Messina nel corso della conference call con gli analisti finanziari. Il ceo di Intesa Sanpaolo parla di obiettivi più che conseguiti. "Abbiamo ottenuto il miglior anno di sempre e siamo pronti per essere una banca con un risultato netto ben superiore a 9 miliardi". Parole che allontanano la possibilità di acquisizioni, perché Sanpaolo "non ne ha bisogno". L'utile netto è infatti di 8,7 miliardi di euro, "una performance eccellente che ci consente di remunerare gli azionisti" con la distribuzione di dividendi per 6,1 miliardi di euro.

Da qui l'elogio all'economia italiana. Per Messina "è resiliente grazie a solidi fondamentali. Il sistema bancario è ampiamente capitalizzato, presenta un alto livello di liquidità, sostiene famiglie e imprese, ed è fortemente impegnato nella doppia transizione, quella digitale e quella verde. C'è - ha anche aggiunto - una elevata ricchezza lorda delle famiglie italiane a circa 12.300 miliardi, di cui 5.700 miliardi in attività finanziarie, unita a un basso livello di indebitamento e a un basso debt-service ratio".

E per buona parte lo si deve a Giorgia Meloni. "Abbiamo con questo governo una leadership molto riconosciuta dagli investitori. Giorgia Meloni ha un prestigio unico tra gli investitori internazionali. Abbiamo un'occasione unica per il nostro Paese: ritengo che abbia nel 2025 importanti prospettive di crescita che possono venire dalla riduzione dei tassi di interesse e da un'accelerazione del Pnrr".

Con tutti questi presupposti, il ceo di Intesa non può che dirsi ottimista per il futuro. Le stime per il 2025 parlano di un utile netto "ben al di sopra dei 9 miliardi", con la possibilità che il risultato possa arrivare fino a 10 miliardi. "Significa anche fino a 10 miliardi. Ovviamente, se vogliamo entrare a fondo nella semantica, significa da qui all'infinito", ha commentato ironicamente lasciando intendere che le prospettive sono estremamente positive. Concludendo il suo intervento in conferenza stampa, ha ribadito l'intenzione di Intesa Sanpaolo di esistere "per sempre", con l'ambizione di essere un faro di stabilità e crescita per i propri azionisti. La banca, infatti, punta a una crescita sostenibile, con l'obiettivo di continuare a generare valore nel lungo termine, consolidando la sua posizione tra i leader del settore bancario europeo.