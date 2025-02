Sanremo 2025, Daniele Capezzone: Carlo Conti ora è anche uomo nero

17 febbraio 2025 a

Eccoci ad Occhio al Caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone. E oggi, lunedì 17 febbraio, sui giornali "c'è l'ultima raffica di Sanremo. Poteva mancare l'accusa di patriarcato? No, infatti l'accusa è arrivata: sul podio erano tutti maschi. Scatenate la Sciandivasci sulla Stampa e la Marzano su Repubblica. Quindi Carlo Conti è anche uomo nero", sottolinea con ironia il direttore editoriale di Libero.

"Però le cose grosse della giornata sono altre due. Quella che Libero chiama l'ultima macronata, ossia questo vertice con formato assai discutibile che Emmanuel Macron ha convocato in fretta e furia a Parigi. Su Libero la tesi critica sul vertice. Altrove invece trovate la tesi lirica: per esempio Stampa e Repubblica".

"Ma attenzione, sulla Stampa dove si finisce? A tesi filo-cinesi che erano state messe in bocca la scorsa settimana a Massimo D'Alema e ora tornano pari pari messe in bocca a Giuseppe Conte - rimarca Capezzone -. E di D'Alema si diceva che fosse il grande suggeritore di Conte. Chi è andato in Cina per una cattedra intitolata alla famiglia Agnelli? Elkann. E chi è l'editore del gruppo Gedi? Elkann. Stai a vedere che unire i puntini...".

"Poi Marina Berlusconi: torna con un'intervistona al Foglio. E lo fa con toni estremamente critici su Donald Trump. Non è una novità, aveva espresso critiche altrettanto puntute già prima delle elezioni americane. Oggi le ribadisce, con la teoria del pendolo, come se fosse preoccupata di non essere associata né a un estremismo né all'altro. Questo desiderio di equidistanza chissà se è il modo migliore per comprendere la nuova fase storica che si è aperta", conclude Capezzone. E ora buona rassegna a tutti!