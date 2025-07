In Onda, "me lo godrei": il video che fa impazzire Marianna Aprile

A un certo punto, con Bignami ospite in studio, Telese prova a stimolare la discussione lanciando in onda un estratto di un intervento di Matteo Renzi in Senato: “Lui non era contrario al tema della separazione delle carriere , guardiamo il filmato”.

C’è spazio anche per la satira durante l’ultima puntata di In Onda, il talk di approfondimento politi...

In sottofondo, anche Marianna Aprile ci scherza: “Renzi che si blocca è un evento, me lo godrei”. Alla fine, dopo i vari sorrisi nello studio parte finalmente il video e Renzi esclama in Aula: “Sono i magistrati, i vostri magistrati che mettono il sigillo sulla fine della funzione del potere legislativo. La presidente del Consiglio è sempre stata giustizialista con gli avversari, la presidente del Consiglio è quella di Bibbiano, la presidente del Consiglio è quella di Open, non sa cos'è il garantismo o meglio lo sa quando le vicende riguardano la propria famiglia, le proprie sorelle e i propri compagni di partito.