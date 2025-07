Corna allo stadio, gli Oasis sfottono i Coldplay

Liam Gallagher, forte della ritrovata armonia con il fratello Noel, che ha riportato sul palco i mitici Oasis, è in grande forma. Durante una data del trionfale tour ‘25, a Manchester, l’ex enfant terrible del britpop ha colto l’occasione perfetta per tornare a fare quello che gli riesce meglio: sparare a zero.

Bersaglio della serata? La band dei Coldplay capitanata da Chris Martin e l’ormai famigerata kiss cam (telecamera) che è costata il posto di lavoro al Ceo dell’azienda Astronomer Andy Byron e alla sua presunta amante, beccati insieme al concerto dei Coldplay benché sposati con altre persone. Immagini che hanno fatto il giro del mondo.

La frase che ha fatto esplodere il pubblico di Manchester è arrivata durante l’introduzione del brano Slide Away. In un video diventato poi virale su TikTok si sente dire al cantante britannico: «Abbiamo qualche coppietta da queste parti? Tranquilli, niente robaccia da fighetti alla Coldplay con le telecamere del c...o». Ma la vera bordata arriva subito dopo: «A noi non ce ne frega nulla di chi vi state limonando, o con chi vi intrattenete o vi trastullate. Non sono affari nostri». Colpiti e affondati.