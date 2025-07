Milan, la follia del calciomercato: come butta via 7 milioni di euro l'anno

Il 12 aprile 2023 sembrava una notte destinata a restare nella memoria rossonera: Ismael Bennacer, allora campione d’Italia con il Milan, firmava il gol che decideva Milan-Napoli 1-0, andata dei quarti di Champions League. Due anni e tre mesi dopo, quel ricordo sembra appartenere a un’altra epoca. A febbraio il centrocampista algerino è stato ceduto in prestito al Marsiglia, che però non ha esercitato il riscatto. Massimiliano Allegri, al raduno estivo, non l’ha convocato né portato in tournée. Intorno a lui aleggia quasi un senso di malinconia, di tristezza per un ricordo a tinte rossonere che oramai sembra svanito.

Due i motivi principali di questa parabola discendente. Primo: il contratto. Bennacer guadagna 4 milioni netti a stagione, un peso di oltre 7 milioni lordi per il club, perché il suo ingaggio risale a prima del Decreto Crescita.