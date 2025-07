Serie A, i ritardatari: la stratega di Juve, Milan e Inter

C’è un motivo se Juventus, Milan e Roma sono in ritardo rispetto a Napoli e Inter. Anzi, ce ne sono diversi. Tutte e tre hanno cambiato gli uomini che conducono il mercato mentre le prime della classe sono andate in continuità. Tutte e tre lo hanno fatto in ritardo. La Juventus ha annunciato Comolli come direttore generale a campionato terminato e Modesto come direttore tecnico a mercato iniziato (il ds ancora manca); il Milan ha perso mesi nei “casting” per poi ufficializzare Tare negli ultimi giorni di maggio; la Roma ha detto addio a Ghisolfi soltanto il 18 giugno scorso per poi ingaggiare in corsa Massara. Alle tempistiche aggiungiamo il fatto che Comolli, Tare e Massara si sono inseriti nei tre scenari peggiori per operare sul mercato: la Juventus ha diversi macigni a bilancio che rendono infattibili i grandi acquisti, il Milan aveva metà rosa da smaltire, la Roma aveva i paletti della Uefa da rispettare.

Ripartiamo dai bianconeri: a Vlahovic che pesa oltre 40 milioni nel costo rosa (tra ultimo ammortamento e ingaggio mostruoso) va aggiunto Arthur che ne cuba 16, più Djalò e Douglas Luiz che non si riescono a vendere. Mbangula e Weah stanno per partire (rispettivamente verso il Werder Brema per 10 milioni più 2 di bonus e verso il Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni) e potrebbero sbloccare Sancho (non convocato per la tournée dello United negli Stati Uniti), ammesso che abbassi le pretese di ingaggio. La Juventus finora ha battuto soltanto un colpo e mezzo: a Jonathan David, che era svincolato, si aggiunge Conceicao, che in rosa c’era già ma che solo da ieri è ufficialmente bianconero in cambio di «30,4 milioni al Porto più oneri accessori da 1,6 milioni».