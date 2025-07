Andrea Delogu, "pezzo rotto dentro di me": la confessione

"Me la sono portata dietro latente per tanto, ma stavo facendo la gavetta e la necessità di sopravvivere era tale che la depressione se ne stava sopita. Poi, è arrivato il successo, stavo per sposarmi e ho sentito un pezzo rotto dentro di me, ingestibile. Ci è voluta forza per uscirne: quattro o cinque anni di analisi": Andrea Delogu lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, parlando di un momento difficile della sua vita. Reduce dalla conduzione del Tim Summer Hits con Carlo Conti, ha spiegato che ora non andrà in vacanza: "No, inizio a girare a Roma una commedia brillante, romantica, con Lino Guanciale, di Simone Aleandri e con Ilenia Pastorelli, Claudio Colica e Grazia Schiavo. Al cinema, mi offrono tanti personaggi collaterali, una come me funziona per fare la promozione dopo".

Secondo lei, è importante "conquistare la serenità. La felicità l’ho provata, dura un secondo. La felicità è un momento di distrazione". Parlando di come è iniziata la sua carriera, la conduttrice ha raccontato: "A 14 anni, ero coi miei dietro il palco di una festa di piazza a Rimini e bisognava avvisare che Cristina D’Avena non sarebbe arrivata. Ho detto: lo faccio io. Mi sono buttata sul palco e la gente, in una frazione di secondo, stava attenta a sentire cosa dicevo. Ho pensato: cavolo, mi stanno ascoltando. Mi sono sentita vista e ho iniziato a propormi per presentare sagre, fiere. Non ho mai avuto un Piano B. Volevo fare questo e mi sono buttata".