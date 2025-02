Btp Più, oltre 14 miliardi nelle casse dello Stato: come funziona l'ultimo colpaccio del governo

21 febbraio 2025 a

Un altro grande successo per le casse dello Stato: il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che oggi si è concluso il collocamento del Btp Più avviato il 17 febbraio, con 14 miliardi e 905,67 milioni di euro raccolti e 451.831 contratti registrati.

I tassi cedolari definitivi del Btp Più, in considerazione delle condizioni di mercato, sono rivisti al rialzo rispetto ai livelli annunciati lo scorso 14 febbraio: 2,85% per il 1, 2, 3 e 4 anno (invece di 2,80%) e 3,70% per il 5, 6, 7 e 8 anno (invece di 3,60%). L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana nelle cinque giornate di collocamento, attraverso tre banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e due banche co-dealer, Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

Il titolo ha data di godimento 25 febbraio 2025 e scadenza 25 febbraio 2033. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Più fino alla fine del 4 anno è garantita l'opzione di rimborso anticipato dell'intero capitale investito o anche solo di una sua quota, che potrà essere esercitata dando comunicazione alla propria banca o ufficio postale nella finestra temporale compresa tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029.

Soddisfazione evidente dal governo: "I risultati ottenuti relativi al posizionamento sul mercato" sono stati "considerevoli in termini di risposta da parte del target" che li ha acquistati, si sottolinea nella "determina a contrarre" del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio del 19 dicembre scorso, con cui è stato assegnato il contratto alla società Hogarth Worldwide Italy per ideare e produrre la campagna di comunicazione istituzionale per la prima emissione dei Btp nel 2025.

Come si legge nel provvedimento, la richiesta di realizzare una nuova campagna di comunicazione istituzionale, e di "prevedere una adeguata diffusione sulle reti Rai nonché un supporto sulla pianificazione sugli altri mezzi di comunicazioni comprensivi dei canali social", è stata inviata il 18 dicembre dal Mef agli uffici del sottosegretario con delega all'Informazione ed editoria Alberto Barachini, "sottolineando l'efficacia delle campagne di comunicazione realizzate a supporto delle precedenti emissioni dei Btp".

Nel documento (pubblicato in questi giorni) si spiega che il governo ha "ritenuto di rafforzare ulteriormente il messaggio della campagna attraverso lo sviluppo di una nuova idea creativa di forte impatto sul target". Con questo obiettivo è stata affidata alla società specializzata nella produzione creativa di contenuti per 130mila euro più Iva.