Manovra, Giorgetti e la tassa sui pacchi: "Stavano uccidendo i negozi". Cosa cambia nel testo

E' in corso la riunione della commissione Bilancio del Senato sul maxi-emendamento alla Manovra che dovrà dare il parere sul testo sul quale il governo ha posto la fiducia in Aula. Previsto lo stralcio di cinque norme dal testo tra le altre quella sui lavoratori sottopagati. Nel maxi-emendamento, invece, non è presente la misura riguardante lo spoil system per le Authority.

Lunedì sera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si è presentato in aula al Senato: "Sulla tassa sui pacchi ho visto un cambiamento rivoluzionario in Europa perché l'overcapacity di certi paesi" extra Ue "avrebbe distrutto la rete Ue del commercio al dettaglio che rende vive le nostre città", ha sottolineato con orgoglio il numero 2 della Lega. "Non è una misura fiscale ma è una politica che io rivendico perché sono tra quelli che l'ha proposta", dice, osservando che "per gli acquisti c'è l'e-commerce ma ci sono anche i negozi costretti a chiudere per pratiche unfair" di paesi extra Ue.

"Non so se tutto questo passerà alla storia, so soltanto che grazie a questo tipo di politica l'Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo", ha quindi ribadito il ministro concludendo ieri sera il suo intervento in replica in Aula a Palazzo Madama.

E sulla Pubblica amministrazione, ha ricordato Giorgetti, a sono stati firmati contratti fermi da anni. "Di fianco a me c'è il ministro della PA (Paolo Zangrillo, ndr): è fortunato perché ha trovato un ministro dell'Economia come me. Il ministro ha firmato i contratti del pubblico impiego che erano vecchi e fermi da anni e anche questa è una cosa storica, un fatto nuovo".