Superbonus, 4 miliardi in tre mesi: la più scandalosa delle truffe

La valanga non si ferma. E continua a divorare risorse. Nonostante sia stato abolito da più di due anni, ad aprile è spuntato fuori un altro miliardo di crediti del Superbonus. Ad evidenziarlo è l’ultimo report Enea sull’utilizzo del 110 per cento, che fotografa una coda di investimenti ancora costosa per le casse dello Stato. Anche perché per coprire il rimborso dei lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2026 (a misura ormai chiusa) sono serviti altri 2,5 miliardi. Con una spesa complessiva che sfiora i 132 miliardi di euro. Gli edifici residenziali coinvolti sono in tutto 505.421 (cresciuti di 3mila unità nel 2026) rispetto a un patrimonio nazionale di circa 12milioni di immobili.

Ai numeri del report Enea per l’efficienza energetica andrebbero aggiunte le spese legate agli interventi per la sicurezza antisismica, per cui si stima un investimento superiore ai 40 miliardi di euro totali. La spesa complessiva per lo Stato legata al Superbonus supera dunque i 170 miliardi di euro. La maggior parte degli interventi (72%) ha riguardato ville, villette o case singole (classificate come edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti). Solo nel 28% dei casi sono stati interessati interi condòmini. Nonostante la scelta di un bonus che coprisse oltre il 100% dei lavori, rafforzata dalla cessione del credito, fosse stata inizialmente presentata come necessaria per coinvolgere in massa i grandi edifici dalle proprietà frammentate e con poca capacità di spesa. Intanto, vanno aggiornati anche i numeri sulle frodi. Secondo il Sole 24 Ore, i controlli effettuati hanno portato il Fisco a bloccare nei primi tre mesi del 2026 un totale di 4,1 miliardi di euro di crediti, un valore pari al 33% del totale dei crediti maturati per le spese contabilizzate nel 2025.