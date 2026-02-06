Moody's ci promuove. E riparte il Btp Valore

Economia italiana meglio del previsto. A vedere un’accelerazione nel primo trimestre dell’anno è Moody’s: il nostro Pil crescerà dello 0,3% rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, quando era cresciuto dello 0,3%, «leggermente al di sopra della nostra previsione di una crescita dello 0,2%», scrivono gli economisti dell’agenzia newyorchese. A sostenere il dato, si legge nel report intitolato “Italy outlook: recovery under threat”, è la domanda interna, comprese le scorte, mentre le esportazioni sono rimaste indietro. «La crescita prosegue, grazie ai consumi delle famiglie e agli investimenti fissi, mentre le esportazioni nette frenano il Pil», si legge nel documento, anche se, «l’incertezza politica e il calo di fiducia rimangono i principali rischi al ribasso». La nuova promozione arriva nel giorno in cui la Banca centrale europea ha deciso si lasciare i tassi fermi al 2%, livello al quale sono inchiodati da 8 mesi, vale a dire da giugno 2025. La decisione di non intervenire sul costo del denaro «è stata unanime», ha sottolineato la presidente della Bce Christine Lagarde, ieri, in conferenza stampa, aggiungendo che il board ritiene «di essere al momento in una posizione generalmente equilibrata», soprattutto visto che «il contesto esterno rimane difficile, a causa di tariffe più elevate e di un euro più forte nel corso dell’ultimo anno».

La crescita del Pil, comunque resterà stabile fino al 2027, secondo l’analisi del centro studi di Unimpresa: farà +0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, in un quadro globale caratterizzato da un deciso rallentamento del commercio mondiale. A sostenere la crescita, anche secondo il paper di Unimpresa, è soprattutto la domanda interna. Il contributo della domanda nazionale al netto delle scorte resta positivo: era pari a 0,6 punti percentuali nel 2024, 1% nel 2025, 0,8% nel 2026 e 0,9% nel 2027, «confermando che il motore dell’economia resta prevalentemente domestico». I consumi finali nazionali crescono in modo graduale ma continuo, passando dallo 0,6% del 2024 allo 0,5% del 2025, per poi accelerare allo 0,7% quest’anno e allo 0,8% nel 2027. Pure i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private mostrano un rafforzamento progressivo, dallo 0,5% del 2024 all’1,1% del 2027, «segnale di un recupero del potere d’acquisto e della fiducia, favorito dalla stabilizzazione dei prezzi e dal miglioramento del mercato del lavoro», aggiunge Unimpresa.

Intanto, sempre ieri, il Ministero dell’Economia ha annunciato una nuova emissione nella famiglia Btp Valore da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, salvo chiusura anticipata. Il nuovo titolo - si legge nella nota - avrà una durata di 6 anni e cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito. I tassi minimi garantiti nei primi 2 anni, nei successivi 2 e negli ultimi 2 anni, verranno resi noti venerdì 27 febbraio. Al termine del collocamento potranno essere confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedano.