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Jannik Sinner, "ho avuto davvero paura": sconvolto nel corridoio

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martedì 12 maggio 2026
Jannik Sinner, "ho avuto davvero paura": sconvolto nel corridoio

2' di lettura

"Ecco… mi vedete? Ho avuto davvero paura": Jannik Sinner lo ha detto a Tennis Channel, confessando di avere avuto paura prima della partita contro Alexei Popyrin agli Internazionali d'Italia per via del passaggio delle Frecce Tricolori sulla porzione di cielo che sovrasta il Foro Italico. Il rombo degli aerei è stato così forte e improvviso che al numero uno al mondo è quasi preso un colpo per lo spavento. Lo si vede in un filmato, poi diventato virale, in cui l'azzurro si trovava nel vestibolo che conduce al campo centrale degli Internazionali d'Italia quando quel frastuono l'ha sorpreso e confuso per qualche secondo.

Gli aerei dell'Aeronautica Italiana stavano provando le evoluzioni e lo spettacolo del volo corredato dalla livrea di fumo tricolore rilasciata durante uno dei passaggi acrobatici. Sinner, però, non ne sapeva nulla. "Abbiamo visto la tua reazione poco fa – gli ha detto poi un giornalista -. Deve essere davvero bello qui, in Italia, vedere tutto questo mentre stai per entrare in campo". "Sì, è bello… In realtà sono rimasto piuttosto sorpreso perché quando non sei fuori e senti solo il rumore molto forte che fanno questi jet… ecco, sì… mi sono un po' spaventato perché non me l'aspettavo. Però mi hanno detto che si stavano allenando per domani. Vedete? Mi sono davvero spaventato. Pensavo stessero volando più in basso. A quanto pare arriveranno con i colori della bandiera e sarà bello", ha risposto Jannik. 

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