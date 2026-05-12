Giovanni Malagò verso la candidatura alla Figc. "Voteremo per lui", cambia tutto

Il futuro della Federcalcio da questa sera è un po' meno nebuloso: Giovanni Malagò ha deciso e a quanto apprende l'agenzia Adnkronos avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della Figc. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, è rimasta orfana del presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite all'ennesima mancata qualificazione della Nazionale dai Mondiali. Secondo quanto risulta all'Adnkronos, già domani mattina l'imprenditore romano, 77 anni, ex presidente del Coni, depositerà la sua candidatura.

Ad appoggiare la candidatura dell'ex presidente la quasi totalità della Lega Serie A, l'Assocalciatori (Aic) e l'Assoallenatori (Aiac). La Lega Serie C invece non si è al momento pronunciate. La Lega Nazionale dilettanti appoggerà in larga parte l'altro candidato Giancarlo Abete.

Importante invece, forse fondamentale, il riposizionamento della Lega di Serie B che ha comunicato "il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere", spiega la Lega B. "Si entrerà ora, all'avvenuta formalizzazione della candidatura, nell'analisi del relativo programma elettorale".