Jannik Sinner tormentato dai fan: "Se avete un'idea, ditemela"

Jannik Sinner prova a vivere la popolarità con la stessa serenità con la quale affronta le partite più importanti. Al Foro Italico, dove ogni suo allenamento richiama migliaia di persone, il numero uno del mondo sa di essere ormai uno degli sportivi più riconoscibili del Paese. Eppure continua a gestire tutto con il suo stile, fatto di semplicità e di battute dette con naturalezza. Durante la conferenza stampa, alla vigilia degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, a un giornalista che gli chiedeva se avesse trovato qualche stratagemma per non farsi riconoscere dai tifosi, Sinner ha risposto sorridendo: "No, non ancora". Poi ha aggiunto, tra le risate dei presenti: "Se avete qualche idea, ditemela".

Una risposta breve, spontanea, che ha alleggerito l’atmosfera e mostrato ancora una volta il lato più genuino del campione azzurro. D’altronde, in questi giorni a Roma per lui è praticamente impossibile passare inosservato. Il Centrale si riempie a ogni sua apparizione e anche i campi di allenamento vengono presi d’assalto da appassionati e curiosi. Un affetto enorme che Sinner accoglie sempre con gratitudine, senza mai perdere la sua abituale calma.