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Sinner di sasso: "Sai che Darderi ha battuto Zverev?", cosa gli sfugge

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martedì 12 maggio 2026
Sinner di sasso: "Sai che Darderi ha battuto Zverev?", cosa gli sfugge

2' di lettura

"Se so della notizia di Darderi? Sì, me l'ha fatta vedere Nicola in campo. Ha vinto ora sì? Incredibile eh (ride, ndr). È bello, bello, bello. Queste sono le partite più belle da vincere, sai? Soprattutto quando sei quasi fuori dal torneo e poi riesci a portarla a casa": Jannik Sinner ha commentato così ai microfoni di Sky Sport l'eccezionale successo dell'azzurro contro Alexander Zverev agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha annullato 4 match point nel secondo set e ha chiuso con un 6-0 nel parziale decisivo.

Il numero uno al mondo, invece, dopo aver battuto oggi al Foro Italico un altro italiano, Andrea Pellegrino, prima gli ha lasciato una dedica sulla telecamera e poi ha speso solo belle parole per lui: "Credo che oggi lui abbia giocato veramente un’ottima partita. All’inizio, nel primo game, forse era un po’ teso, però poi c’era vento e le condizioni non erano semplici. Io sono super contento per lui. Ha fatto un torneo davvero incredibile. Speriamo che questo gli dia fiducia per il resto della stagione, perché il potenziale che ha è molto, molto alto. Anche da parte mia è stata davvero un’ottima partita. Ovviamente sono molto contento di essere nei quarti di finale e adesso speriamo che lui continui il suo percorso. Onestamente sono sicuro che lo rivedremo nei tabelloni più importanti".

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"Ovviamente, dal punto di vista italiano, è incredibile avere così tanti italiani a questi livelli. Allo stesso tempo è anche un po’ sfortunato, perché ci affrontiamo già agli ottavi di finale. Però è stata davvero una buona partita, credo da parte di entrambi. Adesso vediamo, speriamo di essere pronti per i quarti", ha aggiunto Sinner.

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