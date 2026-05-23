Borse in salute fanno bene alle economie

È sempre più diffuso il convincimento che i mercati finanziari in buona salute e in progresso siano sintomo di un buon andamento dell’economia dello Stato dove si trovano. Ma non si tratta di andamenti speculari, come testimonia il caso dell’indice Ftse Mib: negli ultimi 5 anni ha avuto una crescita di quasi il 100% e, negli ultimi 3 di oltre l’80%. Ma questi progressi non si sono minimamente tradotti nella crescita del Pil, che si è fermato complessivamente poco oltre il 2% nel triennio e poco sopra il 4% nei 5 anni. Le borse, da noi come nel resto del mondo, riflettono anche fattori speculativi, sia che salgano sia che scendano ed esprimono la scommessa del mercato e degli azionisti che le attività rispettino le previsioni di fatturato, utili e dividendo. I risultati della regina indiscussa della capitalizzazione di borsa, la statunitense Nvidia, il cui valore è prossimo ai 5.500 miliardi di dollari, più del 20% del Pil tedesco e oltre il doppio di quello italiano. Nonostante risultati strabilianti del primo trimestre, ben superiori alle attese degli analisti, nella prima seduta successiva ai risultati ha perso quasi il 2%. Nvidia costituisce ormai un barometro per lo stato di salute del mercato dell’intelligenza artificiale, prossimi, nell’anno in corso, ai mille miliardi di dollari.

A non convincere i mercati è stata proprio la massa di investimenti in rapporto ai risultati finanziari ottenuti, con nessuna distribuzione di dividendi e scarso riacquisto di titoli propri. Nvidia ha provato a convincere il mercato annunciando l’aumento del dividendo trimestrale in contanti, da uno a 25 centesimi per azione e di l’intenzione di riacquistare titoli propri fino ad un valore di 80 miliardi di dollari. Ma queste promesse non sono bastate a convincere gli investitori. Il complesso mondo degli analisti e dei fondi di investimento, per un paio di anni, ha puntato sul potenziale che sarebbe dovuto derivare dagli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Poi ha cominciato a ricredersi ripuntando sui fattori chiave che determinano il consensus, o meno, che si esprimono nella classifica dell’Edge Stock Rankings, attraverso un sistema di punteggi basati su percentuali che aiutano gli investitori a valutare e confrontare rapidamente le azioni rispetto all’intero mercato. Questa classifica misura l'espansione storica e recente di utili e ricavi, il valore che identifica le azioni sottovalutate o con prezzi interessanti, il momento che analizza la forza relativa del prezzo e la volatilità su più intervalli temporali, la qualità che valuta la salute finanziaria complessiva dell'azienda e infine le tendenze che monitorano la direzione in cui si muove il sentiment del mercato. Ad esempio l’automotive e il manifatturiero, dopo un periodo di forte contrazione, stanno mostrando segnali di stabilizzazione, che vengono collegati in primis ad una possibile conclusione della fase di correzione delle scorte. Ma sia l’andamento di Nvidia, sia la classificazione dei titoli azionari secondo parametri concreti, ha solo parzialmente a che fare con lo stato di salute dell’economia di un Paese o di un comparto. Borse in salute fanno comunque bene anche ai piccoli risparmiatori e investitori, elargendo loro sia cedole interessanti, aumentando il loro reddito e alimentando una maggior disponibilità e propensione ai consumi. Anche in Italia.