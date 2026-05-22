Quattordicesima 2026, ecco chi rischia di perderla: le regole dell'Inps

La quattordicesima è per molti una boccata d'aria. In vista delle vacanze estive, il sostegno economico aggiuntivo è di aiuto a molte famiglie. E non solo. Eppure qualcuno rischia di non riceverla. Se infatti la tredicesima spetta di diritto e in modo universale a quasi tutti i dipendenti e i pensionati, lo stesso non si può dire della quattordicesima. Quest'ultima segue regole ben precise. Per i pensionati scatta solo al raggiungimento di determinati limiti di età e di specifiche fasce di reddito, mentre per chi lavora dipende esclusivamente dal settore di impiego e dagli accordi sindacali.

Per i pensionati italiani non c'è bisogno di presentare alcuna domanda cartacea o telematica, poiché l'istituto di previdenza provvede al calcolo e all'accredito in modo del tutto automatico. Il primo limite, però, è anagrafico, visto che occorre aver compiuto almeno 64 anni di età entro il 31 luglio per ricevere il bonifico in estate, oppure entro la fine dell'anno per vederselo accreditare con il conguaglio di dicembre. Inoltre, il sussidio è riservato solo a chi riceve trattamenti legati all'assicurazione generale obbligatoria, alla Gestione Separata e ad altri fondi specifici gestiti dall'Inps.