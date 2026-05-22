Pensioni, un giugno "folle": aumenti e tagli, come cambia l'assegno

Fate attenzione al cedolino della pensione di giugno. Sarà davvero diverso da tutti gli altri. La prima variazione sull'importo riguarderà gli ex dipendenti pubblici. Alcuni di loro, infatti, appartengono alla alle gestioni ex Inpdap e hanno raggiunto la pensione con i requisiti per la vecchiaia ordinaria. L'istituto di previdenza sociale ha effettuato alcuni ricalcoli automatici e nel prossimo accredito ci saranno le cifre corrette che includeranno tutti gli arretrati accumulati nel tempo. E in alcuni casi gli importi supereranno la cifra di 1.000 euro. Sostanzialmente si tratta di un conguaglio extra, o meglio, di somme che spettavano già ai destinatari del trattamento previdenziale e che vengono erogati in seconda battuta in modo complessivo. Ma non finisce qui. C'è chi invece subirà un taglio sull'importo. E questo di fatto riguarda una platea di circa 15.000 pensionati che dovranno fare i conti con alcuni crediti che riguardano l'Irpef. In questo caso l'Inps, con un altro conguaglio, questa volta in negativo, andrà a correggere tutti gli assegni erogati.

Le aliquote sono quelle che conosciamo: 23% fino a 28.000 euro, 33% fino a 50.000 e 43% oltre questa soglia, con una no tax area fissata a 8.500 euro. Ma occhio, sul cedolino potrebbero entrare anche le addizionali comunali e regionali, che seguono tempistiche diverse: le comunali vengono trattenute sia in acconto sia a saldo, mentre le regionali solo a saldo per il 2025. Per quanto riguarda il conguaglio a debito, ad esempio chi ha un reddito annuo fino a 18.000 euro, potrebbe ritrovarsi un taglio anche superiore a 100 euro. Questo "prelievo" però potrebbe però essere rateizzato, cedolino dopo cedolino, almeno fino a novembre. Un altro capitolo di questo giugno ballerino per gli importi previdenziali riguarda gli assegni pensionistici per gli invalidi. Dal prossimo mese scatta l'aumento sull'assegno mensile per gli invalidi di servizio come del resto previsto nella Legge di bilancio del 2025. E proprio il mese di giugno sarà il primo nel quale verranno riconosciuti non solo gli aumenti ma anche gli arretrati maturati nei primi cinque mesi dell'anno. La misura che prevede l'accredito degli arretrati e l'incremento del trattamento riguarda l'assegno sostitutivo di accompagnamento diretto previsto per i grandi invalidi del servizio militare o per cause assimilate.