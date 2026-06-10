Un terzo polo bancario per aiutare le PMI a crescere

L’Italia è un grande Paese, con un grande avvenire dietro le spalle. Negli ultimi tre decenni ha subito la deindustrializzazione senza batter ciglio. Il ricambio generazionale del capitalismo italiano ha in gran parte mollato, destinando i cospicui tesori generati da genitori e nonni verso la più comoda finanza. Parimenti l’industria dell’attrattività ha fatto pochi passi avanti, tenendo botta solo nella quattro città campione, Roma, Venezia, Firenze, a cui si è aggregata Milano, che è andata a superare Firenze per spesa procapite dei visitatori, alimentata non solo dalla cultura e dal patrimonio artistico, come fanno le altre tre regine, ma anche da super business e insediamenti di head quarter di maxi multi nazionali. Un modello che solo Roma, grazie alla dimensione e alla presenza del decisore politico, potrebbe clonare, ma non lo fa.

Il mercato finanziario regolamentato è rimasto ancora agli scarsi numeri di aderenti, pur rinforzandosi in maniera cospicua a livello patrimoniale, grazie essenzialmente all’exploit del sistema bancario e assicurativo, che ha raddoppiato nell’ultimo biennio la sua capitalizzazione di Borsa. Le aliquote fiscali hanno mantenuto un livello elevato non compensato dai servizi offerti che restano, il più delle volte, inefficienti e di modesta qualità. L’istruzione, pur basata su un ciclo completo, è rimasta al palo a causa di una insufficiente riorganizzazione derivante anche dalle modeste risorse finanziarie disponibili. In questo scenario non certo entusiasmante nel quale si è trovata la compagine capitanata da Giorgia Meloni, i corpi intermedi hanno assottigliato la propria capacità di indirizzo delle scelte, anche a causa di condizioni sfavorevoli quali sono state il residuo del dopo Covid e poi il mastodontico ciclo inflattivo che ha ridimensionato il potere di acquisto del ceto medio.