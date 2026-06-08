Superbonus, controlli a raffica: 9 su 10, ecco chi rischia la stangata

Nel mirino dell'Agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia ancora il Superbonus, lo sciagurato bonus edilizio voluto dal M5s e da Giuseppe Conte: sta per partire, infatti, una serie di controlli a tappeto sui crediti derivanti dalla misura, un'operazione capillare che riguarderà 9 interventi su 10 e mirata ad individuare e bloccare le frodi fiscali.

L'intesa tra il Mef e l'amministrazione finanziaria avrà durata triennale e punta a rafforzare il monitoraggio sui crediti legati alle agevolazioni edilizie. L'obiettivo è individuare in anticipo anomalie e operazioni sospette, dopo che le verifiche effettuate nei primi mesi del 2026 hanno già portato al congelamento di 4,1 miliardi di euro di crediti ritenuti irregolari, pari a circa un terzo del totale maturato sulle spese del 2025.