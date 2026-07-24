Bce, l'incertezza è elevata e i tassi restano fermi. A settembre si vedrà...

Come previsto, la Bce ha lasciato i tassi d’interesse invariati, ha confermato un approccio prudente di fronte all’incertezza legata alle tensioni geopolitiche e allo shock energetico e rinvia ogni eventuale decisione a settembre, quando saranno disponibili nuovi dati macroeconomici. Ieri la presidente Christine Lagarde ha avvertito che i rischi per la crescita restano orientati al ribasso, mentre quelli per l’inflazione sono in rialzo, e ha assicurato che resterà alla guida dell’Eurotower fino al termine del mandato. Nel 2027. Intanto, per alleggerire la situazione, ha presentato anche i 10 bozzetti finalisti per la nuova serie di banconote in euro, su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi entro l’anno.

Il Consiglio direttivo ha confermato i tre tassi di riferimento: quello sui depositi resta al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,65%. Francoforte sottolinea che «l’incertezza resta elevata» e che gli effetti inflazionistici dello shock energetico «devono ancora manifestarsi appieno». Poi la Lagarde ha spiegato che, sebbene il MoU tra Usa e Iran dello scorso giugno abbia rappresentato «un primo tentativo di risolvere il conflitto, nelle ultime settimane ci sono stati nuovi passi indietro tanto che la situazione geopolitica resta fragile».