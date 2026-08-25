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Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica

martedì 25 agosto 2026
Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica

1' di lettura

Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica "per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali". Lo conferma un portavoce aziendale. “Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita Del Gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura", aggiunge il portavoce di Essilux. La decisione è stata annunciata al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri e al board con una lettera le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso italo-francese.

Nella lettera il figlio del fondatore - secondo quanto riportato da Milano Finanza - si rivolge a Milleri e parla tra l'altro di una gestione aziendale "distante" e "impersonale", lontana dalle persone "che devono tornare al centro" del gruppo, come nella "Luxottica vent'anni fa".

Lmdv è anche azionista al 12,5% nella holding di controllo Delfin, che insieme a circa il 32,4% di Essilux, detiene oltre il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena, circa il 10% di Generali, il 2,7% di UniCredit e il controllo di fatto del gruppo immobiliare internazionale Covivio. Gli otto eredi Leonardo Del Vecchio non hanno mai trovato un accordo sull'esecuzione del testamento del fondatore, morto oltre quattro anni fa. 

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