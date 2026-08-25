Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica

Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica "per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali". Lo conferma un portavoce aziendale. “Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita Del Gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura", aggiunge il portavoce di Essilux. La decisione è stata annunciata al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri e al board con una lettera le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso italo-francese.

Nella lettera il figlio del fondatore - secondo quanto riportato da Milano Finanza - si rivolge a Milleri e parla tra l'altro di una gestione aziendale "distante" e "impersonale", lontana dalle persone "che devono tornare al centro" del gruppo, come nella "Luxottica vent'anni fa".

Lmdv è anche azionista al 12,5% nella holding di controllo Delfin, che insieme a circa il 32,4% di Essilux, detiene oltre il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena, circa il 10% di Generali, il 2,7% di UniCredit e il controllo di fatto del gruppo immobiliare internazionale Covivio. Gli otto eredi Leonardo Del Vecchio non hanno mai trovato un accordo sull'esecuzione del testamento del fondatore, morto oltre quattro anni fa.