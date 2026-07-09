Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Mario Orfeo lascia Repubblica: "Nuovo direttore editoriale di QN"

giovedì 9 luglio 2026
Mario Orfeo lascia Repubblica: "Nuovo direttore editoriale di QN"

2' di lettura

Un terremoto a Repubblica e un bello scossone per tutta la stampa italiana. Mario Orfeo lascia la direzione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e dal prossimo 9 settembre sarà il nuovo direttore editoriale di Quotidiano nazionale, accettando la corte di Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo ricopriva l'incarico di direttore del quotidiano dal 2024. Ha diretto tutti e tre i Tg della Rai, oltre che i quotidiani Il Mattino e Il Messaggero. Agnese Pini resterà invece direttrice responsabile di Qn.

"Dal prossimo 9 settembre, Mario Orfeo sarà il direttore editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Nel nuovo ruolo, Orfeo affiancherà l'editore, Leonardo Maria Del Vecchio, e l'amministratore delegato, nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo".

A spiegare i dettagli interviene una nota, che sottolinea: "Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell'intero gruppo editoriale a partire dal nuovo QN, in arrivo il prossimo autunno, che evolverà in una testata di opinione di fascia alta, autorevole, capace di parlare anche a un pubblico giovane, con un linguaggio contemporaneo". Agnese Pini "è confermata Direttrice Responsabile delle testate del gruppo e contribuirà all'ambizioso progetto di rilancio del nuovo QN: una testata completamente rinnovata, con una veste grafica ispirata ai principali quotidiani europei, un'impostazione orientata alla leggibilità e alla valorizzazione dei contenuti, e una piattaforma digitale riprogettata da zero insieme al prodotto cartaceo", spiega il documento.

"Allo stesso tempo, la visione dell'editore si traduce in una nuova architettura del gruppo che punta a rendere ogni testata locale più identitaria e riconoscibile: Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno manterranno ciascuno il loro ruolo centrale nell'informazione regionale, rafforzando il radicamento nei rispettivi territori". "Su questa base, i quotidiani saranno parte di un ecosistema editoriale digitale progettato per intercettare nuovi pubblici e nuovi ricavi - scandisce la nota -. Un modello di integrazione multimediale nel quale identità, tecnologia, prodotto e raccolta pubblicitaria andranno a ridefinirsi in un contesto unitario". Difficile, al momento, capire chi prenderò il posto del 60enne Orfeo a Largo Fochetti. Sarà in ogni caso una poltrona chiave, perché il prossimo direttore dovrà "gestire", di fatto, la campagna elettorale per le prossime politiche.

tag
mario orfeo
repubblica
quotidiano nazionale
leonardo maria del vecchio

Colpo di scena? Sigfrido Ranucci, ipotesi-choc di Repubblica: "L'attentato per spingerlo politicamente"

Troppo successo Ultimo a Tor Vergata, la sparata al veleno di Repubblica: "Cosa deve fare la sinistra con lui?"

Sinistra in tilt Quirinale, FdI denuncia il delirio di Repubblica: "Si chiama democrazia"

ti potrebbero interessare

Russia, M5s vota con Vannacci. Poi Conte affonda Schlein dal palco: sinistra in frantumi

Russia, M5s vota con Vannacci. Poi Conte affonda Schlein dal palco: sinistra in frantumi

Pier Silvio Berlusconi cannoneggia: "Vannacci? Non do consigli. Ma il mio pensiero da cittadino..."

Pier Silvio Berlusconi cannoneggia: "Vannacci? Non do consigli. Ma il mio pensiero da cittadino..."

Russia, Italia sotto attacco: "Espulsi due addetti militari, fuori dal Paese entro tre giorni"

Russia, Italia sotto attacco: "Espulsi due addetti militari, fuori dal Paese entro tre giorni"

Il Pd ci prova: Nobel per la pace a Lampedusa

Il Pd ci prova: Nobel per la pace a Lampedusa

A.V.