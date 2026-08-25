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Enrico Mentana a 4 di Sera, "perché vince la destra": parole durissime

di Roberto Tortoramartedì 25 agosto 2026
Enrico Mentana a 4 di Sera, "perché vince la destra": parole durissime

2' di lettura

Simona Angela Gallo ha intervistato il direttore del telegiornale di La7, Enrico Mentana, per il programma 4 di Sera, magazine di approfondimento e di attualità in onda tutte le sere su Rete 4.

Mentana, pochi giorni fa, si era scagliato contro la sinistra e contro la linea editoriale della sua stessa emittente nel corso della rassegna “Una Montagna di Libri” a Cortina d’Ampezzo. Scioccante la frase contro il partito guidato da Elly Schlein: “Il Pd non ha un’idea di futuro”. E aveva, poi, aggiunto: “Quali riforme propongono? Nessuna. Qual è la funzione del Partito democratico? Qual è la funzione del Movimento 5 Stelle? Qual è la funzione di Alleanza Verdi-Sinistra? Che cosa vogliono fare?”.

Questa volta chiarisce il suo pensiero con la Gallo, che gli chiede: “Pochi giorni fa ha attaccato le opposizioni dicendo che non hanno un'idea politica e le idee chiare, invece al contrario secondo lei quali sono le idee vincenti di questo governo del centro-destra?”. Mentana, però, è altrettanto tranchant: “Non ci sono, io non credo che il problema sia soltanto del centro-sinistra, del campo largo in via di formazione. Tutte le forze politiche non hanno un'idea di futuro, questo è il problema. Perché? Perché in realtà non c'è più dibattito politico interno alle forze, non si elaborano programmi per il futuro”.

Mentana, poi, spiega perché la destra prevale oggi in Italia: “Diceva Alcide De Gasperi, in una delle frasi più citate e meno attuate, ‘i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti pensano alle prossime generazioni’. A quello che succederà in Italia futura non pensa nessuno: né governo, cioè centro-destra, né opposizione, cioè centro-sinistra. Perché vince la destra? Perché la destra propone le pulsioni del presente, l'insicurezza, la risposta all'insicurezza, il sovranismo, l'integrità territoriale, l'integrità nazionale rispetto a elementi esterni. Salvo poi avere la necessità di importare, in un modo o nell'altro, centinaia di migliaia di stranieri che ci servono per tutti i lavori che gli italiani non possono più fare e non vogliono più fare”.

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