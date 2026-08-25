Bignami contro Conte: "Scava scava, scoperte cose incredibili. Ma nessun pm..."

La Commissione d’inchiesta sul Covid va avanti e, secondo Fratelli d’Italia, il lavoro svolto finora avrebbe fatto emergere elementi che meritano ulteriori approfondimenti sulla gestione della pandemia da parte del governo Conte II. A Gatteo a Mare, durante una tappa del tour estivo "Bar Italia", il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha puntato il dito contro Giuseppe Conte e sulla gestione dell’emergenza sanitaria. "Conte è l’unico italiano che rimpiange il periodo Covid, perché faceva quello che voleva. Faceva Dpcm senza passare dal Parlamento. Ha una grande nostalgia per quel periodo… Eppure molte cose sono state gestite male", ha dichiarato Bignami. E ha aggiunto: "Scava e scava… abbiamo scoperto cose incredibili. E siamo solo alla metà del lavoro".

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Il deputato ha poi chiesto di ascoltare in Commissione anche Mario Draghi: "Credo sia giusto convocare Draghi in commissione Covid. Vorrei fargli una domanda: perché appena arrivato ha cambiato Arcuri se andava tutto così bene?". Ma è sulla possibile rilevanza giudiziaria delle vicende emerse che Bignami ha rincarato la dose: "Chi sbaglia deve pagare, ma la commissione Covid non è un tribunale. Per me quello che sta emergendo avrebbe meritato l’apertura non di 1 o 2, ma di 10-20-30 fascicoli. Sono un po’ sorpreso che in Procura di Roma nessuno abbia detto: ‘Voglio vederci bene dentro questa roba’. Per noi chi sbaglia paga. Ma anche qualcun altro dovrebbe fare la sua parte".

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Alice Buonguerrieri, capogruppo di FdI in Commissione, ha ribadito invece l’obiettivo dell’inchiesta: "Fare chiarezza su uno dei periodi più tristi e opachi della storia della Repubblica italiana. Gli italiani hanno il diritto di sapere come sono stati spesi i loro soldi, mentre venivano rinchiusi in casa a suon di Dpcm comunicati la sera per la mattina successiva". Tra i dossier citati figurano il maxi-appalto da 1 miliardo e 251 milioni di euro per le mascherine cinesi, le presunte richieste di percentuali sulle commesse e il protocollo della "Tachipirina e vigile attesa". Nel mirino anche la gestione degli effetti avversi dei vaccini. La Commissione, assicura Buonguerrieri, andrà avanti "senza sconti" e "nell’esclusivo interesse della verità".