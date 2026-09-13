Ecobonus al 65%, "per cosa varrà": il piano sul tavolo del governo

Il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore e condizionatori, sistemi ibridi solare termico, schermature e cappotti.

E' quanto scrive Il Sole 24 ore secondo cui "la misura è sul tavolo del Governo, nell'ambito della flessibilità di bilancio da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così, per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali. Un premio che sarebbe un ritorno al passato, quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo".

L'assetto attuale, ricorda il quotidiano, è stato disegnato con la manovra per il 2025 ed è rimasto costante, con qualche aggiustamento, da gennaio 2025 in poi. Prevede uno sconto orizzontale: 50% per le prime case e 36% per le altre.

Su questo livello di agevolazioni sono stati tarati tutti i principali bonus casa, cioè il bonus ristrutturazioni ordinario, l'ecobonus e il sismabonus. Si tratta di un pacchetto di sconti che coinvolge circa 25 miliardi di euro di lavori ogni anno, ai quali si somma circa un miliardo di interventi collegati al bonus mobili.