Kimi Antonelli inarrestabile: vince anche il Gran Premio di Spagna

Kimi Antonelli non si ferma più. Il giovane pilota della Mercedes ha vinto anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1, sul nuovissimo circuito di Madrid, e allunga ancora in testa alla classifica del Mondiale. Con una gara tattica, quasi da veterano, Antonelli ha preceduto sul traguardo della capitale spagnola la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton si è ritirato dopo 7 giri per un problema ai freni. Con l'ottavo successo stagionale, arrivato 7 giorni dopo quello storico di Monza, Antonelli ha ora 81 punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia George Russell oggi soltanto quinto.