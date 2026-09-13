"Silvia Salis da Fabio Fazio per presentare il suo libro": un trappolone per Schlein?

Conto alla rovescia per Silvia Salis. Il 13 ottobre arriverà nelle librerie È già domani, il libro della sindaca di Genova edito da Feltrinelli. Oltre alla presentazione nella sua città, Salis punta alla tv. E così, spiega il Fatto Quotidiano," la prima uscita televisiva sarà a Che tempo che fa da Fabio Fazio, la domenica 18. D’altra parte, il conduttore è cliente di Jump, l’agenzia di comunicazione dell’ex portavoce di Renzi, Marco Agnoletti, che segue anche Salis". Che sia dunque un trappolone per Elly Schlein che punta a ottenere la leadership del campo largo?

La prima cittadina di Genova infatti è tirata per la giacchetta da chi, nel centrosinistra, la vuole candidata alle primarie. Tra questi Matteo Renzi. Eppure a riguardo la diretta interessata si tira indietro: "Candidata alle primarie? L’ho detto anche in genovese, quindi non so veramente più in che lingua dirlo: io non farò le primarie, sono la sindaca di Genova ed è un lavoro molto impegnativo una città complessa che ho ereditato con tante criticità e quindi ha bisogno di tutta la mia e la nostra attenzione".