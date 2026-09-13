"Silvia Salis da Fabio Fazio per presentare il suo libro": un trappolone per Schlein?

Conto alla rovescia per Silvia Salis. Il 13 ottobre arriverà nelle librerie È già domani, il libro della sindaca di Genova edito da Feltrinelli. Oltre alla presentazione nella sua città, Salis punta alla tv. E così, spiega il Fatto Quotidiano," la prima uscita televisiva sarà a Che tempo che fa da Fabio Fazio, la domenica 18. D’altra parte, il conduttore è cliente di Jump, l’agenzia di comunicazione dell’ex portavoce di Renzi, Marco Agnoletti, che segue anche Salis". Che sia dunque un trappolone per Elly Schlein che punta a ottenere la leadership del campo largo?
La prima cittadina di Genova infatti è tirata per la giacchetta da chi, nel centrosinistra, la vuole candidata alle primarie. Tra questi Matteo Renzi. Eppure a riguardo la diretta interessata si tira indietro: "Candidata alle primarie? L’ho detto anche in genovese, quindi non so veramente più in che lingua dirlo: io non farò le primarie, sono la sindaca di Genova ed è un lavoro molto impegnativo una città complessa che ho ereditato con tante criticità e quindi ha bisogno di tutta la mia e la nostra attenzione".
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E ancora, sempre a Il Tempo delle donne: "Vi prego di credermi, dico sempre che poi il giorno delle primarie aspetterò tutti quelli che hanno fatto esternazioni sul fatto che sicuramente alla fine avrei partecipato per farmi offrire una cena di pesce a Genova". Infine, a chi le chiedeva se le primarie fossero un mezzo utile per individuare il leader del centrosinistra, Salis ha tuonato: "Io la mia opinione l'ho espressa, poi decideranno i leader di partito cosa fare in base agli accordi che trovano tra di loro. Io anche da elettrice non le ho mai trovate utili, però sono state un esercizio che in molti momenti ha attirato grande attenzione e grande partecipazione, quindi è una mia opinione personale da elettrice".