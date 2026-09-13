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Ghisleri, il sondaggio che fa fuori Elly Schlein: ora tutto torna...

domenica 13 settembre 2026
Ghisleri, il sondaggio che fa fuori Elly Schlein: ora tutto torna...

2' di lettura

La data ancora non c'è, ma nei Palazzi romani tira già aria di elezioni politiche, anticipate o meno che siano. E piovono sondaggi, alcuni particolarmente pesanti. Molto dipenderà dalla legge elettorale con la quale gli italiani andranno alle urne nel 2027, certo, quindi gli assetti attuali e i risultati dei singoli partiti contano ma fino a un certo punto. Tutto in gioco, insomma, il risultato si può ancora ribaltare, come direbbe Alessandro Borghese. 

Molto più indicative, allora, le rilevazioni sui rapporti di forza all'interno dei due campi. Anche perché nel centrosinistra il braccio di forza è già scattato. Con l'orizzonte delle primarie, Elly Schlein e Giuseppe Conte si giocano una gran bella fetta del loro futuro. E il sondaggio di Alessandra Ghisleri a Realpolitik, il talk politico del weekend di Rete 4 condotto da Tommaso Labate e in onda la prima serata di venerdì, sabato e domenica, spiega molto del nervosismo che si respira nel Campo largo. 

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La domanda cruciale è una sola: chi ha più possibilità di battere Giorgia Meloni alle politiche? "Giuseppe Conte è quello che secondo la maggioranza relativa degli intervistati, 20,7%, ha più speranze di battere Giorgia Meloni - spiega Labate -. Distanzia Silvia Salis ed Elly Schlein di quasi 10 punti". Quindi occhio alla terza incomoda, la sindaca di Genova aspirante leader del fronte moderato (che, per inciso, non vuole le primarie e che ha già annunciato che, nel caso, voterebbe scheda bianca).

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"Ma la cosa più significativa - sottolinea ancora il conduttore in base ai dati della sondaggista - è, restringendo il perimetro agli elettori del centrosinistra, cioè quelli che andranno a votare alle primarie, Giuseppe Conte per un elettore quasi su tre del centrosinistra è la persona che ha più chance di battere Giorgia Meloni. Lascia indietro la Schlein al 18%, un po' più indietro Silvia Salis".

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