Ghisleri, il sondaggio che fa fuori Elly Schlein: ora tutto torna...

La data ancora non c'è, ma nei Palazzi romani tira già aria di elezioni politiche, anticipate o meno che siano. E piovono sondaggi, alcuni particolarmente pesanti. Molto dipenderà dalla legge elettorale con la quale gli italiani andranno alle urne nel 2027, certo, quindi gli assetti attuali e i risultati dei singoli partiti contano ma fino a un certo punto. Tutto in gioco, insomma, il risultato si può ancora ribaltare, come direbbe Alessandro Borghese.

Molto più indicative, allora, le rilevazioni sui rapporti di forza all'interno dei due campi. Anche perché nel centrosinistra il braccio di forza è già scattato. Con l'orizzonte delle primarie, Elly Schlein e Giuseppe Conte si giocano una gran bella fetta del loro futuro. E il sondaggio di Alessandra Ghisleri a Realpolitik, il talk politico del weekend di Rete 4 condotto da Tommaso Labate e in onda la prima serata di venerdì, sabato e domenica, spiega molto del nervosismo che si respira nel Campo largo.