Giorgia Meloni, Fitch conferma il rating dell'Italia: BBB+. "Grazie alla stabilità politica", mazzata alla sinistra

Dalle agenzie di rating internazionali altro schiaffo ai gufi rossi di casa nostra: Fitch ha confermato il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. E' quanto si legge in una nota. Nel giudizio pesano elementi economici e tecnici, ma anche politici.

"La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating" dell'Italia, spiegano gli analisti di Fitch, facendo riferimento al record centrato da Giorgia Meloni, diventata pochi giorni fa la premier più longeva nella storia della Repubblica. In vista delle elezioni del prossimo anno, il parlamento sta discutendo una legge per "passare dall'attuale sistema elettorale proporzionale a un modello maggioritario con un premio di maggioranza", aggiunge Fitch precisando che i sondaggi indicano un "quadro politico frammentato, con un crescente consenso verso nuovi partiti populisti che potrebbe complicare la formazione delle coalizioni". In questo caso il riferimento è soprattutto all'ascesa di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che potrebbe essere una risorsa decisiva o una spina nel fianco per l'attuale maggioranza di centrodestra.

Fitch stima per l'Italia un Pil medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli choc esterni, mentre il livello "molto elevato" del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. La crescita di quest'anno sarà sostenuta da solidi investimenti pubblici, consumi privati resilienti ed esportazioni diversificate. Dal 2027, "prevediamo un rallentamento della crescita man mano che l'inflazione inciderà sui consumi e il sostegno del programma Ngeu andrà esaurendosi, malgrado gli investimenti siano destinati a rimanere un motore di crescita".

Le prospettive a medio termine sono condizionate da sfide demografiche e di produttività, ma "i recenti investimenti e le riforme offrono margini di miglioramento", si legge nella nota di conferma dei rating. Fitch prevede che il rapporto debito/Pil raggiunga il picco del 138,2% nel 2026, a fronte di una media del 57% per i Paesi con rating 'BBB', per poi ridursi gradualmente a partire dal 2027. La dinamica del debito "è sostenuta da avanzi primari costanti e da una crescita nominale moderata, mentre si prevede che gli aggiustamenti legati ai precedenti programmi di credito d'imposta si attenueranno a partire dal 2028".

Il mercato del lavoro continua a registrare "ottime performance, sostendendo la crescita e le finanze pubbliche", afferma Fitch sottolineando che l'aumento "dell'occupazione ha agito da ammortizzatore contro le sfide demografiche". "L'inflazione ha ripreso a salire, trainata dall'aumento dei prezzi dell'energia", aggiunge Fitch prevedendo un "modesto miglioramento del deficit di bilancio nel 2026 al 2,9%, grazie a una gestione prudente della spesa e al buon andamento delle entrate, favorito dalla solidità del mercato del lavoro". "Le misure adottate per compensare i maggiori costi energetici sono state contenute e a impatto neutro sul bilancio. Resta centrale l'attenzione agli investimenti pubblici con l'obiettivo di mantenere lo slancio a medio termine", mette in evidenza l'agenzia internazionale.