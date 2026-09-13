Conte, tam tam da incubo del Fatto quotidiano: chi vogliono tassare

Vanno d'accordo su poco o nulla, nel Campo largo. Dalle armi all'Ucraina al "pacifismo", dall'Ue alla Nato, per finire con le alleanze con i centristi, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra preferiscono tacere e glissare, rinviando il problema, perché se affrontassero ora determinate questioni il rischio di arrivare divisi alle elezioni politiche sarebbe altissimo.

Su un punto, però, sembrano aver trovato la quadra. E non è una buona notizia: secondo il Fatto quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio assai vicino a Giuseppe Conte di cui di fatto è house organ (se non addirittura suggeritore nemmeno tanto occulto) i due partiti avrebbero trovato una intesa sulla patrimoniale.