Tasse, Alessandro Sallusti: niente scherzi

Ci siamo, è iniziato l’iter per decidere la manovra finanziaria, la quinta e ultima di questo governo. Tradotto dal burocratese si tratta di decidere se, chi e quanti italiani beneficeranno di nuovi vantaggi fiscali. Premessa: in merito il governo da quando si è insediato ha già fatto molto, certamente tutto quello che era possibile date le condizioni di partenza (conti sfasciati) e gli accidenti di percorso indipendenti dalla sua volontà (guerre, crisi energetica, dazi e via dicendo).

Extra-bonus sulla pensione di fine anno: ecco chi lo avrà, tutti i calcoli Con la pensione di dicembre, alcuni pensionati potranno beneficiare di un contributo straordinario fino a 154,94 euro, p...

Basta? No, serve un ultimo sforzo, quello promesso e quindi legittimamente atteso dagli italiani che hanno avuto e continuano avere fiducia in questa maggioranza. La parola magica è “ceto medio”, il più tartassato e il meno aiutato, lo strumento che era stato individuato e annunciato era il taglio dell’aliquota Irpef, cioè alzare lo scaglione del 33 per cento fino ai redditi di sessantamila euro (oggi è a cinquanta). Usiamo il verbo al passato perché pare che oggi la cosa non sia più così sicura, non tanto per la mancanza di coperture ma perché riguarderebbe una platea troppo piccola (circa tre milioni di persone) per avere un effetto booster sulle elezioni.

Pensioni, non solo tredicesima: arriva il bonus Natale, chi può ottenerlo Bonus di Natale per i pensionati: oltre alla tredicesima, a dicembre qualcuno troverà sul cedolino anche un picco...