Le navi delle Ong sono letteralmente scomparse dal mar Mediterraneo. Soprattutto nel canale di Sicilia non c'è più traccia della Aquarius, l'imbarcazione della Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, ormai rientrata a Marsiglia dopo una serie di scontri al vetriolo per il blocco di fatto dei porti imposto dal governo italiano, Matteo Salvini in testa.

I guai si sa non vengono mai soli, anche per le anime pie delle Ong. E non fa eccezione l'Aquarius, che un tempo batteva bandiera di Gibilterra, almeno finché a inizio agosto le autorità portuali non hanno annunciato l'intenzione di rimuovere la nave dai propri registri. Come scrive il Fatto quotidiano, l'armatore non ha presentato alcun ricorso per sospendere la procedura - la scadenza era il 20 agosto - e quindi la Aquarius è tornata a battere bandiera tedesca, come in origine. Il 22 agosto poi i responsabili di Sos Mediterranée hanno chiarito: "In questo momento la Aquarius non è in mare senza bandiera. I nostri team stanno lavorando per trovare una soluzione che permetterà alla Aquarius di continuare la sua missione vitale nel Mediterraneo centrale e di ripartire al più presto per salvare vite dopo il cambio equipaggio. Il processo è ancora in corso e sarete informati per tempo della situazione".

Muto l'armatore Hempel Shipping GmbH, sentito dal Fatto, ma è il governo di Gibilterra a mettere un punto sulla situazione della Aquarius: "L'appello è stato annullato e la nave è stata cancellata su richiesta del proprietario", sparita quindi dal registro di Gibilterra. La Aquarius insomma: "è tornata brevemente alla bandiera principale (cioè quella tedesca) e batte ora bandiera di Panama grazie a un noleggio a scafo nudo dal 20 agosto". Di ripartire alla ricerca di barconi però al momento non sembra il caso neanche alle Ong più sventate.