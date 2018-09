Una denuncia piovuta su Facebook che ha fatto il giro del mondo. Già, perché in un supermercato australiano, la signora Joshua Gane, ha comprato delle fragole con una "sorpresina": diversi (e pericolosissimi) aghi sottili inseriti all'interno dei frutti. La ragazza si trovava in auto insieme ad un amico quando ha aperto la confezione di fragole per poi imbattersi nella terrificante scoperta. La frutta era stata acquistata in un supermercato nel Queensland, nel New South Wales. Il gestore del supermercato, dopo la denuncia, ha fatto avviare delle indagini interne per capire come fosse possibile che degli aghi fossero finiti nelle fregole. La polizia ha acquisito i filmati a circuito chiuso del supermercato per verificare se si è trattato del gesto di un folle.