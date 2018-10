La Commissione europea ha chiesto precisazioni sulla manovra anche alla Francia, ritenendo insufficienti gli sforzi per la riduzione del deficit. Una bruttissima notizia per il presidente Emmanuel Macron, più dal punto di vista politico che sostanziale. Il leader di En Marche, a quasi un anno e mezzo dalla sua elezione, sta affrontando il momento di maggior difficoltà dal punto di vista della squadra (con le dimissioni a raffica di alcuni ministri-chiave), dei sondaggi di gradimento e degli scandali personali e famigliari, con le voci di crisi con Brigitte.

La manovra infatti, pur con un deficit che peggiora passando dal 2,6 al 2,8% del Pil, "maschera" un progressivo avvicinamento al pareggio di bilancio dal momento che l'anno prossimo rimborserà i crediti d'imposta alle imprese trasformandoli in detrazioni fiscali (con effetto doppio sul bilancio e miglioramento del deficit per il 2020). Ma la mossa della Commissione Ue, formalmente ineccepibile e forse fatta anche per mitigare le bordate all'Italia per lanciare un messaggio (falso) di equanimità, prestano il fianco di Macron a nuovi, prevedibili attacchi delle opposizioni interne ed internazionali.