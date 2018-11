Dal momento della sua ascesa all'Eliseo, Emmanuel Macron è stato afflitto da sondaggi impietosi. Il motivo è presto detto: Macron è stato eletto presidente al ballottaggio dopo aver ottenuto al primo turno delle presidenziali francesi una maggioranza relativa tutt'altro che esaltante in una tornata elettorale in cui ha votato poco più della metà dei francesi. Cioè, fin dall'inizio ha avuto un supporto reale, e non relativo, basso tra i francesi.

Ora però la notizia è di quella che fa il botto. La riporta Il Messaggero e si riferisce a un sondaggio Elabe per Bfm Tv, secondo il quale il partito del presidente, Republique en Marche, ha ottenuto il 19,5% delle preferenze, sorpassato per la prima volta dopo le presidenziali dal Rassemblement National (ex front National) di Marine Le Pen, che si è attestato al 20%.

Il quadro politico transalpino resta comunque estremamente frammentato, in termini di preferenze, con i primi due partito seguiti dai conservatori Republicains al 15%, dai radicali di sinistra di France Insoumise di Melenchon all'11% e dai Verdi e Socialisti appaiati al 7%.

Anche la popolarità di Macron, seppur superiore a quella del suo partito, è tutt'altro che esaltante: con un 27% il suo è uno degli indici di gradimento più bassi tra quelli dei capi di governo dell'Unione europea.