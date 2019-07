Usa 2020, LaPresse fornitore esclusivo in Italia di AP per le elezioni negli Stati Uniti

Mentre è già iniziato il conto alla rovescia per la corsa alla Casa Bianca, LaPresse sarà l’unica agenzia di stampa italiana a fornire la copertura senza eguali delle elezioni presidenziali americane della Associated Press.

A partire dal 1° gennaio 2020, grazie all’alleanza tra LaPresse e AP, i clienti dell’agenzia guidata da Marco Durante potranno seguire l'evento politico e mediatico più importante dell’anno con aggiornamenti continui sotto forma di testo, foto, video e mappe interattive.

Il mondo intero si affida ad AP per i risultati delle elezioni americane.

Le elezioni americane non sono solo una storia nazionale, ma un evento con conseguenze per il mondo intero. L'Associated Press offre la più ampia copertura multimediale.

Con una storia di accuratezza che risale all'elezione del presidente Zachary Taylor nel 1848, AP svolge il più grande sforzo di raccolta di notizie al mondo per le elezioni generali degli Stati Uniti ed è l'unica organizzazione che verifica tutti i ritorni delle elezioni americane prima di distribuirli a livello globale.

Grazie ai giornalisti in tutti i 50 stati degli Stati Uniti e agli esperti reporter politici a Washington, AP racconta la storia dell’elezione da una prospettiva unica e privilegiata e dà conto dell’Election Day minuto per minuto.

I suoi redattori hanno una capacità di comprensione delle sfumature della politica americana estremamente sofisticata e sono in grado di raccontare come questa abbia impatto non solo sugli Stati Uniti ma in tutto il mondo.

La copertura prevista per le elezioni include i profili dei candidati alla presidenza, le primarie in ogni stato, analisi politica e altro ancora. Con telecamere all'interno della Casa Bianca e un vasto archivio di immagini storiche, AP offre una copertura visiva completa delle elezioni statunitensi.

Nessun'altra agenzia di stampa può eguagliare l'impronta di AP, la conoscenza sul campo o la profonda esperienza del team elettorale di AP a Washington.

Associated Press è la principale rete di notizie globale che fornisce rapidamente news imparziali da ogni angolo del mondo a tutte le piattaforme e i formati multimediali. Fondata nel 1846, AP oggi è la fonte più affidabile di notizie e informazioni indipendenti. Ogni giorno, più della metà della popolazione mondiale vede notizie da AP.

LaPresse è oggi la prima agenzia di stampa multimedia italiana a guida imprenditoriale. Produce notizie sotto forma di testi, immagini fotografiche e video, 7 giorni su 7 in tempo reale, 365 giorni l’anno, e fornisce i propri contenuti a oltre il 90% del mercato editoriale e broadcast in Italia.

Con sedi a Milano, Roma e Torino, LaPresse oltre ad essere il multimedia content provider di riferimento per editori, aziende e istituzioni con una produzione qualitativa, completa, autorevole e tempestiva, è l’unica agenzia di stampa italiana ad offrire una copertura e una distribuzione internazionale dei contenuti unica, grazie a una rete di partner senza pari sul mercato.