Fallimento per il Libano, l'annuncio del ministro Hassan Diab: "Sospendiamo il pagamento dei debiti per i cittadini"

Il Libano è tecnicamente fallito. L'annuncio è arrivato dal primo ministro del Libano Hassan Diab, che ha annunciato in tv che il Paese sospenderà il pagamento di 1,2 miliardi di dollari di debito, segnando il primo default nella storia del Paese. "Il Libano sta sospendendo il rimborso del debito del 9 marzo per poter soddisfare le esigenze dei suoi cittadini - ha annunciato -. Questa decisione non è stata facile. È l’unica soluzione per proteggere l’interesse pubblico, parallelamente al lancio di un piano di riforme globale. La nostra decisione deriva dal nostro attaccamento all’interesse dei libanesi". Il mancato rimborso delle obbligazioni significa che il Libano è inadempiente e non sarà in grado di ripagare ai creditori tutto o parte del proprio debito nei termini fissati al momento delle sottoscrizione.