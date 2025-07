Kate Middleton sconvolge Wimbledon: come si presenta

Kate Middleton non delude: attesissima a Wimbledon, per la finale del torneo femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Świątek, la principessa del Galles ha incantato tutti con un abito rigorosamente bianco per poi andarsi a sedere nel Royal Box del Centre Court, da dove segue il match. La moglie del principe William è lì non solo in quanto appassionata di tennis, ma anche per via del suo ruolo di patrona reale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Un incarico che riveste dal 2016, quando le ha conferito il titolo la regina Elisabetta. E' lei, quindi, la rappresentante ufficiale della royal family nel mondo per quel che riguarda il tennis.

L'anno scorso, invece, la principessa aveva scelto un abito viola, colore regale per eccellenza: si trattava della sua seconda apparizione pubblica da quando le era stato diagnosticato un non meglio precisato tumore. Col viola, stando agli esperti reali, aveva voluto comunicare ai sudditi un messaggio di forza e stabilità, nonostante il momento difficile. Quest'anno invece in bianco: una giacca a mezze maniche sopra e una gonna plissettata sotto.