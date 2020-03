Harvey Weinstein condannato a 23 anni di carcere per stupro e aggressione sessuale

11 marzo 2020 a

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere per stupro e aggressione sessuale negli Stati Uniti. L'ex produttore cinematografico, accusato da decine di donne di violenze sessuali, è stato dichiarato colpevole di aver stuprato una donna a New York nel 2013 e di aver costretto a sesso orale un'altra donna nel 2006. La pena massima che poteva essergli inflitta era di 29 anni.

Dopo il giudizio di colpevolezza da parte della giuria, il minimo della pena sarebbe potuto essere di 5 anni, quello a cui puntava la difesa del produttore. Non è stato di questo avviso il giudice James Burke, che ha deciso per l'ex produttore 20 anni di reclusione per l'aggressione sessuale dell'assistente Miriam Hailey e 3 anni per il rapporto sessuale non consensuale con l'aspirante attrice Jessica Mann. Le due pene dovranno essere scontate consecutivamente. Da alcuni giorni Weinstein si trova nel reparto medico del carcere di Rikers Island, dopo essere stato operato al cuore.