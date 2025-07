Adriano Panatta, oscuro presagio: "Perché Sinner rischia davvero"

Ma il Campione del Roland Garros 1976 lo ha subito ridimensionato: “Esagerato! Nel tennis succede. Sinner ha giocato male nei primi due set, ma Dimitrov ha fatto vedere come si gioca davvero. È andato a rete, ha variato, ha mostrato classe e intelligenza. Non ha tirato a caso, ha usato il cervello. Meritava di più”.

L’ex campione ha voluto anche sottolineare quanto oggi il tennis sia diventato troppo fisico, al limite del violento: “Si gioca solo a tirare scaldabagni — ha proseguito — Troppa potenza, poco cervello. Per forza poi si fanno male. Pensa a Nadal, Federer, Djokovic : meno bordate, più tecnica, e infortuni più rari. Oggi invece vince chi tira più forte. Shelton , per esempio, serve a 240 km/h… ma per quanto potrà durare così?”.

Tornando a Sinner, poi Panatta ha sottolineato come il colpo più in difficoltà fosse chiaramente il dritto, complicato dal problema al gomito: “Se non può spingere, perde la misura — ha aggiunto — Sull’erba poi diventa tutto più difficile. Le palle in top rallentano, lo slice lo costringe a piegarsi. Se non alza il livello rischia seriamente. Deve imparare a colpire più vicino alla palla: ha la mentalità da cemento, ma qui è un altro sport”. Infine, una battuta ironica su Shelton: “Per battere Sinner dovrebbe fare 30 ace e sperare di spostarlo sul dritto — ha concluso — Se si mette a scambiare di rovescio, alla terza palla centra in pieno la Duchessa di Kent”.