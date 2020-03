Luca Tacchetto e la compagna liberati in Mali dopo 15 mesi di sequestro

14 marzo 2020 a

Dopo 15 mesi sono stati liberati Luca Tacchetto e la compagna canadese Edith Blais che erano stati rapiti in Burkina Faso. La coppia è stata rilasciata in Mali, secondo quanto riporta Adnkronos che cita fonti di intelligence.

I due giovani erano scomparsi il 16 dicembre del 2018 mentre viaggiavano in macchina in un'area del Burkina Faso nota per essere una roccaforte dello ramo locale dello Stato Islamico. Lo stesso, ricorda il New York Times, responsabile della uccisione di quattro soldati americani in Niger l'anno precedente. Un fonte americana citata dal giornale newyorkese afferma che i due sono stati rilasciati ieri notte nella città di Kidal nell'estremo nord del Mali.