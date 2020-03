Stati Uniti, follia all'aeroporto: coronavirus, sette ore di fila e persone ammassate

15 marzo 2020 a

Una follia. Immagini che scuotono. Immagini che non vorremmo vedere. Siamo negli Stati Uniti, laddove è esplosa l'emergenza coronavirus come in tutto il resto del mondo. Anche Donald Trump si è, nei fatti, prodotto in una repentina marcia indietro: prima sottovalutava il Covid-19, ora ne è terrorizzato. E l'emergenza ovviamente arriva negli aeroporti, dove i controlli sono rigorosi. Ma kamikaze. Queste immagini, infatti, mostrano la fila che si è venuta a creare per accedere allo screening della temperatura corporea. Una fila che dura la bellezza sette ore. Sette ore durante le quali, come testimonia l'inquietante video che potete vedere qui sotto, le persone, migliaia di persone, stanno accalcate, ammassate l'una sopra all'altra. Tutto ciò che in questi maledetti giorni non dovrebbe essere fatto.