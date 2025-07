Saint Tropez, il superyacht brucia: milioni di euro in fumo

Brutto incidente a Saint Tropez e diverse centinaia di migliaia di euro in fumo, letteralmente. Un incendio è scoppiato a bordo del Sea Lady, superyacht di 41 metri ormeggiato nel porto della prestigiosa ed esclusiva località francese affacciata sul Mediterraneo.

Come riporta il profilo Instagram PrestigeYachts dedicata al mondo dei natanti extralusso, le fiamme sono scoppiate la scorsa notte nell'iconico vecchio porto di Saint-Tropez. "I servizi di emergenza hanno risposto rapidamente e tutti i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza, due sono stati trattati per inalazione di fumo. I rapporti iniziali suggeriscono un guasto elettrico come la causa probabile. Le autorità hanno impiegato barriere antinquinamento intorno alla nave per contenere eventuali fuoriuscite. Lo yacht ha subito danni significativi". E le immagini pubblicate su Instagram, sia pur parziali, lo testimoniano.