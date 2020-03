Coronavirus in Spagna, morto un agente 37enne senza patologie: il caso che terrorizza l'Europa

18 marzo 2020 a

Il decesso di un agente della Guardia Civil spagnola terrorizza l’Europa intera e restituisce la drammaticità dell’emergenza coronavirus. Il 37enne non aveva patologie pregresse e prestava servizio normalmente, eppure è morto dopo aver contratto il Covid-19. Il suo caso ha scosso molto l’opinione pubblica spagnola: nel giro di pochi giorni è passato dal lavorare senza problemi all’ospedalizzazione e poi alla morte. La Guardia Civil ha espresso lo sconcerto per quella che ha definito una “tragedia”, che purtroppo rimarca la gravità della situazione: in Spagna sono 14716 i casi ufficialmente confermati, c’è stata una crescita del 18% nelle ultime 24 ore. A conferma del fatto che il coronavirus non è più un problema dell’Italia, ma dell’Europa intera.