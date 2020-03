Coronavirus, a Madrid un morto ogni 16 minuti: contagio fuori controllo in Spagna

19 marzo 2020 a

Un morto ogni 16 minuti negli ospedali di Madrid, la capitale che è anche la zona più colpita dal coronavirus in Spagna con oltre 3mila ricoverati. A riportare il dato sconcertante sulle vittime del Covid-19 è l’edizione online di El Pais, che specifica che il bilancio non include le persone decedute in casa o in altre strutture socio-sanitarie. Secondo gli esperti è impossibile quantificare la reale entità del contagio, ma stimano decine di migliaia di infetti soltanto a Madrid. Intanto le forze armate spagnole hanno già dispiegato 1820 uomini in diverse aree del Paese, coprendo circa 28 città al fine di contrastare la diffusione del nuovo virus.