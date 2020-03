Coronavirus, la Spagna al collasso: oltre 2.100 morti. Ricoverata la vicepremier

23 marzo 2020 a

Il coronavirus si sta dilagando anche in Spagna a ritmi impressionanti. Qui i casi accertati di Covid-19 sono almeno 33.089 in totale, dei quali 2.355 in terapia intensiva. Numeri elevati anche quelli dei decessi che hanno raggiunto i 2.182, con un incremento di 462 vittime nelle ultime 24 ore. Queste le cifre diffuse dal ministero della Salute e rilanciate da El Pais. Una situazione drammatica che anche per gli ospedali. A Madrid, come racconta un video che circola in Rete da ore, i malati vengono sistemati per terra in mancanza di altro posto.

Intanto la pandemia preoccupa anche i vertici della politica spagnola. Si teme infatti per le condizioni di salute della vicepremier Carmen Calvo. La donna è stata ricoverata per un'infezione respiratoria nella Clinica Ruber a Madrid, nell'attesa dei risultati delle analisi per verificare un eventuale contagio da coronavirus.