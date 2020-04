Coronavirus, "farmaco Ivermectin lo uccide in 48 ore": la scoperta nei laboratori australiani

04 aprile 2020 a

I ricercatori australiani stanno testando un farmaco che ucciderebbe il Covid-19 in 48 ore. Il farmaco oggetto degli studi dei ricercatori australiani della Monash University di Melbourne, in collaborazione con il Doherty Institute è l'Ivermectin, farmaco che viene utilizzato per trattare altre malattie come dengue o zika.

Negli studi condotti dai ricercatori australiani sulle colture cellulari al Biomedicine Discovery Institute (BDI) della Monash University, come riporta The Canberra times, è stato scoperto che la Ivermectin riesce a eliminare la carica virale del coronavirus in 48 ore. Trattasi di un farmaco antiparassitario disponibile in tutto il mondo e riconosciuto dalla Fda, l'Agenzia del farmco americana. "Una singola dose potrebbe eliminare tutto l'Rna virale entro 48 ore - dicono i riceratori -. Entro le prime 24 ore si nota una riduzione davvero significativa".