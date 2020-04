Coronabond, la stroncatura di Angela Merkel prima dell'Eurogruppo: "Non c'è consenso politico"

09 aprile 2020 a

a

a

C’è grande attesa per la ripresa dell’Eurogruppo, fissata per le 17 di giovedì 9 aprile. L’obiettivo è di superare lo stallo nelle trattative sugli strumenti da utilizzare per affrontare la crisi economica derivata dal coronavirus. Germania e Francia lavorano compatte per l’intesa, ma resta il blocco olandese che respinge gli eurobond e il Mes senza condizioni. Poi c’è l’Italia, con il premier Giuseppe Conte che chiede gli eurobond “per non far perdere competitività a tutta l’Europa” altrimenti dovremmo “abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé”. A poche ore dalla riunione dell’Eurogruppo, Angela Merkel ha ribadito che sui coronabond “non c’è consenso politico” e che quindi non possono essere la risposta alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria.

Obesi e fumatori? Meglio lasciarli crepare. Chi sono gli olandesi: la frase (oscena) del giornalista amico intimo di Rutte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.